Авторов лучших практик устойчивого развития наградили в Москве

Лауреатов ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры» наградили в московском комплексе «Гоэлро» 23 апреля. Мероприятие проходит уже в восьмой раз. Премия была основана в 2018 году. Ее участники обмениваются опытом в области ответственных бизнес-практик и эффективных коммуникаций. В мероприятии участвуют социальные предприниматели и некоммерческие организации.

Аналитический партнер премии, рейтинговое агентство АКРА, проводил анализ на основе методологических подходов, которые были разработаны группой компаний Б1. Такой формат позволил обеспечить институциональную верификацию нефинансовой отчетности, а также сопоставить с фактическими итогами деятельности корпоративные ESG-декларации.

В состав жюри вошли ведущие отраслевые эксперты. Каждый год его дополняют победители предыдущих сезонов. Такой подход позволяет обеспечить независимость экспертизы и преемственность стандартов оценки. Всего награды получили 19 компаний.

В конкурсную программу вошли две новые номинации: «Зеленый бренд» (в рамках коллаборации +1 и АНО «Лига зеленых брендов») и «Лучшая экологическая практика: экосистемный подход» (совместно с партнером премии Siberian Wellness). Заявки в номинации «Зеленый бренд» оценивала аудиторская компания ДРТ.

Победителей награждали члены жюри, руководитель направления КСО Siberian Wellness Марина Артюх, представители АКРА и директор по коммуникациям Европейской медиагруппы Антон Чубаров.