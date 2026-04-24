Авторов лучших практик устойчивого развития наградили в Москве
Лауреатов ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры» наградили в московском комплексе «Гоэлро» 23 апреля. Мероприятие проходит уже в восьмой раз. Премия была основана в 2018 году. Ее участники обмениваются опытом в области ответственных бизнес-практик и эффективных коммуникаций. В мероприятии участвуют социальные предприниматели и некоммерческие организации.
Аналитический партнер премии, рейтинговое агентство АКРА, проводил анализ на основе методологических подходов, которые были разработаны группой компаний Б1. Такой формат позволил обеспечить институциональную верификацию нефинансовой отчетности, а также сопоставить с фактическими итогами деятельности корпоративные ESG-декларации.
В состав жюри вошли ведущие отраслевые эксперты. Каждый год его дополняют победители предыдущих сезонов. Такой подход позволяет обеспечить независимость экспертизы и преемственность стандартов оценки. Всего награды получили 19 компаний.
В конкурсную программу вошли две новые номинации: «Зеленый бренд» (в рамках коллаборации +1 и АНО «Лига зеленых брендов») и «Лучшая экологическая практика: экосистемный подход» (совместно с партнером премии Siberian Wellness). Заявки в номинации «Зеленый бренд» оценивала аудиторская компания ДРТ.
Победителей награждали члены жюри, руководитель направления КСО Siberian Wellness Марина Артюх, представители АКРА и директор по коммуникациям Европейской медиагруппы Антон Чубаров.
Сразу два первых места получило ПАО «Полюс» в номинации «Экология. Крупный бизнес». Лидером в номинации «Экология. Малый бизнес» стало ООО НПО «Броня» за свою экологичную и энергоэффективную продукцию — теплоизоляционные покрытия серии «Броня».
Компания «Авито» с объединяющим экологические и социальные инициативы проектом #ЯПомогаю заняла первое место в номинации «Общество. Крупный бизнес». Также награды в первом блоке получили компании: Siberian Wellness, ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Полюс», «Лемана ПРО», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «МТС». Фонд поддержки прикладных Экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» в номинации «Уникальная синергия». В номинации «За вклад в развитие индустрии» лидером стало издание «Газета.ru».
Европейская медиагруппа стала генеральным радиопартнером премии 2026 года, медиахолдинг Rambler&Co — титульным информационным партнером. Также среди информационных партнеров — Telegram-канал «Экологичные мероприятия», издание «Бизнес и общество» и портал «Газета.ru».
