Главред «МК» Гусев: Готов принять на работу журналистов из медиахолдинга Пригожина

Главный редактор и владелец «Московского Комсомольца» Павел Гусев в эфире НСН признался, что готов рассмотреть вариант с трудоустройством журналистов опального бизнесмена.

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев в эфире НСН не увидел проблемы в закрытии медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина, а также предложил журналистам распущенных изданий попробовать свои силы в его газете.

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Перед этим РИА ФАН подтвердило НСН, что Евгений Пригожин закрыл медиахолдинг «Патриот». Кроме ФАН, в него входили «Народные Новости», «Экономика сегодня» и десятки других изданий. Доступ ко всем ресурсам группы заблокирован Роскомнадзором.

«Что касается отсутствия изданий на медиарынке, то, думаю, что потеря небольшая. Гонений не будет, я уверен в этом. Я не вижу в этом проблемы. Я сам рассматриваю, чтобы взять кого-то на работу», - заявил Гусев.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к изданиям Евгения Пригожина на территории России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ТрудоустройствоПавел Гусев

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