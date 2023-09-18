Главред Life Денесюк: Слушайте своих детей, когда они определяются с профессией
Главный редактор LIFE Татьяна Денесюк рассказала, как пришла в журналистику из совсем другой сферы — МВД. Она призналась, что еще в возрасте трех лет собирала коллекцию вырезок из газет и журналов, которую запрещала выбрасывать. Об этом сообщил Life.ru.
По словам Денесюк, когда пришло время определяться с институтом, семья не поддержала ее выбор. Она отметила, что нужно стараться слушать своих детей.
«Они все равно либо придут к своей мечте, либо всю жизнь будут жалеть, что не попробовали», — сказала Денесюк.
Татьяна Денесюк была назначена на должность главного редактора информационного портала LIFE в 2022 году. До этого она занимала пост заместителя главного редактора с 2019 года, передает «Радиоточка НСН».
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