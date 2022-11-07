Главным редактором ИА «Регнум» стала Марина Ахмедова
Главным редактором информационного агентства «Регнум» была назначена известная российская журналистка и правозащитница Марина Ахмедова, сообщает пресс-служба агентства.
Отмечается, что соответствующее решение принял собственник агентства.
«Марина является членом Совета по правам человека при президенте РФ. Ранее Марина работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», обозревателем журнала «Эксперт», - говорится в заявлении.
Ранее информагентство «Регнум» заявило о приостановке вещания на фоне ситуации со сменой руководства, сообщает RT.
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