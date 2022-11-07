Главным редактором ИА «Регнум» стала Марина Ахмедова

Главным редактором информационного агентства «Регнум» была назначена известная российская журналистка и правозащитница Марина Ахмедова, сообщает пресс-служба агентства.

Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии

Отмечается, что соответствующее решение принял собственник агентства.

«Марина является членом Совета по правам человека при президенте РФ. Ранее Марина работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», обозревателем журнала «Эксперт», - говорится в заявлении.

Ранее информагентство «Регнум» заявило о приостановке вещания на фоне ситуации со сменой руководства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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