Главред «Эха Москвы» Венедиктов извинился перед журналисткой за домогательства
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов публично попросил извинений у бывшего пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального, журналистки Анны Ведуты. Ранее она обвинила главреда в сексуальных домогательствах, которые, по её словам, имел место 8 лет назад.
Извинение Венедиктова опубликовано на сайте радиостанции. По словам журналиста, он не помнит, чтобы домогался Ведуты, однако попросить прощения было бы правильно, так как девушке «мог быть причинен дискомфорт».
Ранее Анна Ведута призналась в эфире британской радиостанции BBC, что в 2012 году Венедиктов вызвался отвезти её домой после вечера в большой компании. Несмотря на то, что за рулём авто был шофёр, главред «Эха» на заднем сиденье начал залезать ей под юбку.
Уже у входа в квартиру, по утверждению Ведуты, Венедиктов сделал попытку ее поцеловать, но получив отказ в итоге нехотя ретировался.
О похожем домогательстве со стороны главреда «Эха» ВВС также рассказала некая общественная деятельница на условиях анонимности. Она утверждает, что Венедиктов приставал к ней на одной из общих встреч. Сам журналист это опровергает.
Однако бывшие сотрудники радиостанции отмечают, что для главного редактора обнять подчиненную, поцеловать и погладить — в порядке вещей.
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