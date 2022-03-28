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Минобороны РФ объявило о сбитом под Мариуполем Ми-8, летевшим за командирами «Азова»

Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии

Байден заявил, что не отказывается от своих слов про Путина

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Отмечается, что клиентам агентства из РФ будет ограничен доступ к новостным терминалам.

Агентство Bloomberg объявило о приостановке деятельности в России и Белоруссии, передает ТАСС.

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