Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии

Агентство Bloomberg объявило о приостановке деятельности в России и Белоруссии, передает ТАСС.

Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов

Причина - проведение военной операции на территории Украины.

Отмечается, что клиентам агентства из РФ будет ограничен доступ к новостным терминалам.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры