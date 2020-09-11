Главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию

Главный внештатный специалист по судмедэкспертизе, руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы Андрей Ковалев уволился по собственному желанию 7 сентября. Поводом для этого стало нарушение трудовой дисциплины, пишет РБК. Также сообщается, что глава Минздрава назначил заместителя Ковалева по научной работе Игоря Макарова врио руководителя центра ещё 2 сентября.

Кстати, как отмечает источник, центр, который возглавлял Андрей Ковалев, принимал участие в исследованиях в связи с госпитализацией Алексея Навального. Однако анонимный собеседник агентства уход Ковалева с этим обстоятельством не связывает.