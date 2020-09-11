Главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию
Главный внештатный специалист по судмедэкспертизе, руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы Андрей Ковалев уволился по собственному желанию 7 сентября. Поводом для этого стало нарушение трудовой дисциплины, пишет РБК. Также сообщается, что глава Минздрава назначил заместителя Ковалева по научной работе Игоря Макарова врио руководителя центра ещё 2 сентября.
Кстати, как отмечает источник, центр, который возглавлял Андрей Ковалев, принимал участие в исследованиях в связи с госпитализацией Алексея Навального. Однако анонимный собеседник агентства уход Ковалева с этим обстоятельством не связывает.
Напомним, оппозиционеру стало плохо во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу. Сейчас он находится на лечении в берлинской клинике Charite. Власти Германии ранее заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Берлин призвал Москву начать расследование. В России, однако, считают, что оснований для этого нет: российские врачи не нашли яда в организме политика, а Берлин утверждения об отравлении не обосновал.
Между тем, 11 сентября стало известно, что специалисты немецкой клиники, где на лечении находится оппозиционер, не передадут властям РФ информацию о состоянии его здоровья без согласия самого пациента. Об этом заявила Генпрокуратура Берлина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 504 / сут.
Умерли
18 365+102 / сут.
Выздоровели
868 тыс.+5 734 / сут.
- Правительства США, Сербии и Косова выдвинуты на Нобелевскую премию мира
- Главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию
- Папа римский назвал секс «божественным» удовольствием
- Су-27 поднимался на перехват американских самолетов над Черным морем
- Бомбардировщики США отрабатывают удары по России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru