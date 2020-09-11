Лавров заявил, что сопровождавшие Навального перебираются в Германию

По словам Лаврова, это «неприятно» и наводит на определённые мысли, передаёт РИА Новости.

Ранее в следственном управлении МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу заявили, что допросили пять человек из шести, сопровождавших Навального в поездке по регионам. Это Кира Ярмыш, Георгий Албуров, Илья Пахов, Владлен Лось и Павел Зеленский. Шестой сопровождающий – Марина Певчих, постоянно проживающая в Великобритании.

Как утверждают в МВД, через два дня после госпитализации Навального она улетела в Германию, и допросить её не удалось, сообщает телеканал «360».

