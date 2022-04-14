Главный редактор Avia.ru: российское авиастроение восстанавливается уже 10-15 лет

Имеющиеся у России наработки были начаты еще в нулевые, разработка самолетов является очень длительным процессом, предупредил авиаэксперт Роман Гусаров.

В России начали работать над авиационной промышленностью еще в нулевые годы, рассказал главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в пресс-центре НСН.

«Единственный выход – это совершать техническую революцию. Разработка авиационного двигателя длится больше 10 лет. То, что мы сейчас имеем «Суперджет», это результат работы еще в нулевых годах. У нас есть замечательные кадры, но даже при тех небольших масштабах производства, что у нас есть, их не хватает. Сотни вакансий на каждом предприятии, причем это вакансии для молодых ребят, квалифицированных сотрудников, операторов очень сложных обрабатывающих центров, они с очень хорошим уровнем подготовки. Зарплату предлагают выше среднего, достаточно высокие зарплаты по региону», - рассказал Гусаров.

Евросоюз, скорее всего, попытается сохранить прибыль, получаемую от лизинга самолетов, заявил ранее Роман Гусаров в пресс-центре НСН.

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