Главный педиатр Москвы: Электронное голосование является самым безопасным в условиях пандемии

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал о перспективах использования электронного голосования. Он считает эту процедуру наиболее безопасной в условии пандемии коронавируса, а также занятости людей, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Исмаил Османов рассказал, что его коллеги в больнице, где он работает, выбрали разные форматы голосования традиционное голосование, электронное, а также формат голосования на рабочем месте по предварительному заявлению.

«Мне кажется, что электронное голосование является очень удобным форматом, учитывая неспокойное эпидемиологическое время, так как это минимизирует риски заражения, экономит время, также это касается экономии средств», - считает главный педиатр столицы.

Электронный формат голосования, по мнению Османова, необходимо использовать и в будущем.