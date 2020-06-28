Главный педиатр Москвы: Электронное голосование является самым безопасным в условиях пандемии

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал о перспективах использования электронного голосования. Он считает эту процедуру наиболее безопасной в условии пандемии коронавируса, а также занятости людей, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Исмаил Османов рассказал, что его коллеги в больнице, где он работает, выбрали разные форматы голосования традиционное голосование, электронное, а также формат голосования на рабочем месте по предварительному заявлению.

«Мне кажется, что электронное голосование является очень удобным форматом, учитывая неспокойное эпидемиологическое время, так как это минимизирует риски заражения, экономит время, также это касается экономии средств», - считает главный педиатр столицы.

Электронный формат голосования, по мнению Османова, необходимо использовать и в будущем.

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«У нас большинство сотрудников, более 60%, изъявили желание проголосовать на рабочем месте, остальные подали заявку на дистанционное голосование через госуслуги. Я убежден, что это очень удобный и надежный формат, и считаю, что его необходимо использовать в будущем», - добавил Исмаил Османов.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

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ФОТО: Илья Наймушин//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКонституция РФПоправки Голосование
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