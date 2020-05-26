Главный нарколог оценил влияние марихуаны на COVID-19

Польза каннабиноидов при лечении коронавирусной инфекции не доказана в виду отсутствия серьёзных исследований в этом направлении. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн.

Ранее отечественные и зарубежные СМИ сообщили, что специалисты Университета города Летбридж в канадской провинции Альберта проводят исследования об эффективности марихуаны при лечении коронавирусной инфекции. Проверяется гипотеза о том, что каннабиноиды могут препятствовать инфицированию.

Утверждение о том, что марихуана якобы снижает риск заболевания COVID-19 Брюн назвал мифом и сравнил с мнением, что чеснок или спиртное также могут предупредить заражение коронавирусом. По словам специалиста, есть только теоретические предположения, но опираться на них нельзя, отмечают «Известия».

Он также не прогнозирует рост числа обращений к наркологам после снятия ограничений по коронавирусу. По словам Брюна, возможны скачки — на радостях после отмены самоизоляции люди могут один-два раза выпить лишнего, однако есть другие проблемы, которые пересилят желание граждан употреблять алкоголь.

