Главный инженер ТЦ «Времена года» не признал вину в гибели людей в кипятке

Главный инженер компании, которая отвечает за обслуживание торгового центра «Времена года» в Западном административном округе Москвы, Евгений Боткин отказался признать свою вину в гибели сотрудников при прорыве трубы с кипятком.

Свою позицию он озвучил на заседании Пресненского районного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте. Как подчеркнул обвиняемый, он считает это требование незаконным и необоснованным, передает ТАСС.

В результате аварии в ТЦ на Кутузовском проспекте погибли четверо работников. 22 июля на цокольном этаже здания прорвало трубу с горячей водой. Ещё 10 человек пострадали. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», некоторое время люди оставались заблокированными на третьем этаже ТЦ, а также в цеху и в столовой.

Обвиняемым по уголовному делу проходит только главный инженер.

