Главный инфекционист Москвы сделала прививку от коронавируса

Главврач столичной инфекционной клинической больницы №1, главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина сделала себе прививку от коронавируса COVID-19.

По её словам, решение о вакцинации она приняла без колебаний, потому что как врач видит, как агрессивно может вести себя этот вирус и какие тяжёлые осложнения он даёт.

Сметанина сообщила журналистам, что перенесла прививку хорошо. У неё не было повышения температуры – только лёгкий дискомфорт в области введения вакцины. Эти ощущения прошли за несколько часов.

«Теперь у меня высокий уровень антител - 1,6 тыс., в несколько раз выше, чем у переболевших», - отметил он.

По словам Сметаниной, с появлением вакцины противодействие коронавирусной инфекции выходит на новый уровень: специалисты считают вакцинацию самым эффективным способом борьбы с воздушно-капельными респираторными вирусными инфекциями.

