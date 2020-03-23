Главный эпидемиолог рассказал, когда коронавирус пойдет на спад

Экспансия нового коронавируса пойдёт резко на спад к концу весны, однако в связи со значительным числом инфицированных заболевание вряд ли исчезнет совсем. Такой эпидемический прогноз дал главный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико.

По его оценке, с наступлением тёплой погоды активность COVID-19 должна снизиться, как и в случае всех острых респираторных вирусных инфекций. Сокращение произойдёт в мае, предполагает Брико.

Главный специалист-эпидемиолог не согласился с прогнозами о том, что коронавирусом могут переболеть от 60 до 70% населения Земли, отмечает Ura.ru. Как пояснил специалист, такой уровень заболеваемости был характерен для средних веков, сейчас же развитие эпидемиологии значительно сократило цифру.

По данным на 23 марта, в мире зарегистрировано более 353 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, в районе 100 тысяч выздоровели, около 15,5 тысяч умерли. В группе риска находятся люди старше 60 лет. В России зафиксировано 438 случаев заболевания коронавирусом.

