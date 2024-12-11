Главную новогоднюю елку страны отправили в Москву
Автопоезд с главной новогодней ёлкой России отправился из Можайска в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что управляет автопоездом Дед Мороз. Его роль исполняет водитель Пётр, который рассказал, что перед поездкой прошёл необходимый инструктаж.
«Скорость - не более 60 км/ч. Будем дистанцию соблюдать, как положено. Нас будут сопровождать», - отметил он, добавив, что уже в третий раз везёт елку в столицу.
В сообщении говорится, что в Кремль главная ёлка страны прибудет в ночь с 11 на 12 декабря. Установят её на Соборной площади.
Ранее большинство россиян (65%) заявили, что обязательным атрибутом новогоднего офиса является традиционная ёлка, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru