Главную новогоднюю елку страны отправили в Москву

Автопоезд с главной новогодней ёлкой России отправился из Можайска в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что управляет автопоездом Дед Мороз. Его роль исполняет водитель Пётр, который рассказал, что перед поездкой прошёл необходимый инструктаж.

«Скорость - не более 60 км/ч. Будем дистанцию соблюдать, как положено. Нас будут сопровождать», - отметил он, добавив, что уже в третий раз везёт елку в столицу.

В сообщении говорится, что в Кремль главная ёлка страны прибудет в ночь с 11 на 12 декабря. Установят её на Соборной площади.

Ранее большинство россиян (65%) заявили, что обязательным атрибутом новогоднего офиса является традиционная ёлка, сообщает RT.

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Фото: пресс-служба губернатора Московской области
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