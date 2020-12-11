Главную новогоднюю ель доставят в Кремль

Крылова отметила, что из-за пандемии детских новогодних представлений в Кремле не будет, но было решено не отказываться от традиции устанавливать елку на территории Кремля.

Ранее сообщалось, что 96-летнее дерево высотой 25 м было спилено 9 декабря в Наро-Фоминском лесничестве. Ель выбрали из 50 претенденток, сообщает телеканал «360».

