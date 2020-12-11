Главную новогоднюю ель доставят в Кремль

Главную новогоднюю ель России привезут в Кремль 11 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Добираться дерево будет из Подмосковья на специальном автопоезде. Вечером для него откроют Спасские ворота.

Ранее специалисты упаковали дерево и уложили на автопоезд. Сегодня ему предстоит путь в 120 километров до Москвы, передает ТАСС.

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Крылова отметила, что из-за пандемии детских новогодних представлений в Кремле не будет, но было решено не отказываться от традиции устанавливать елку на территории Кремля.

Ранее сообщалось, что 96-летнее дерево высотой 25 м было спилено 9 декабря в Наро-Фоминском лесничестве. Ель выбрали из 50 претенденток, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Новый ГодКремль
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