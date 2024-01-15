Главного свердловского десантника признали непригодным для спецоперации

Председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина признали непригодным к военной службе. Об этом пишет агентство Ura.ru со ссылкой на его адвоката Дмитрия Бушухина.

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По признанию Бушухина, Тетерин может вернуться на фронт, «но уже в другом статусе». Он уже выполнял задачи в штурмовой группе, но получил ранение, и сейчас проходит реабилитационный курс.

В 2021 году против Тетерина было возбуждено уголовное дело, год спустя он отправился на спецоперацию, в связи с чем процесс по его делу был приостановлен.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ДесантникиЗдоровьеСпецоперация

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