Главного свердловского десантника признали непригодным для спецоперации

По признанию Бушухина, Тетерин может вернуться на фронт, «но уже в другом статусе». Он уже выполнял задачи в штурмовой группе, но получил ранение, и сейчас проходит реабилитационный курс.

В 2021 году против Тетерина было возбуждено уголовное дело, год спустя он отправился на спецоперацию, в связи с чем процесс по его делу был приостановлен.