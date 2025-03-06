Главного редактора СМИ-иноагента «Медиазона» объявили в розыск
Главного редактора издания «Медиазона» (включено Минюстом России в перечень СМИ, выполняющих функции иноагента) Сергея Смирнова (включен в перечень иноагентов Минюстом России) объявило в розыск МВД России. Его карточка появилась в базе министерства.
Уточняется, что против Смирнова возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей иноагента.
Ранее участника группы Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (признан иноагентом в России) внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru