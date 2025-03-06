Главного редактора СМИ-иноагента «Медиазона» объявили в розыск

Главного редактора издания «Медиазона» (включено Минюстом России в перечень СМИ, выполняющих функции иноагента) Сергея Смирнова (включен в перечень иноагентов Минюстом России) объявило в розыск МВД России. Его карточка появилась в базе министерства.

Верзилова заочно приговорили к 8,5 года колонии за фейки об армии

Уточняется, что против Смирнова возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей иноагента.

Ранее участника группы Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (признан иноагентом в России) внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:ИноагентыРозыскМВД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры