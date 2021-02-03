Главного редактора «Медиазоны» арестовали на 25 суток

Столичный Тверской суд вынес решение об аресте на 25 суток главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова, сообщает РИА Новости.

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По словам пресс-секретаря суда Ольги Бондаревой, Смирнова признали виновным в повторном нарушении порядка организации либо проведения собрания или митинга.

Смирнова задержали в Москве 30 января. По данным «Медиазоны», главред был задержан в подъезде при выходе на прогулку с сыном, «якобы за участие в акции (несогласованном митинге 23 января — прим. ред.) или призывы».

На следующий день Смирнова отпустили из отдела полиции после составления протокола, обязав журналиста 3 февраля явиться на заседание суда, отмечает RT.

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ФОТО: pxhere.com
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