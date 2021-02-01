Песков прокомментировал задержание главного редактора «Медиазоны»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.
«Ему же не вменяется участие в акции. По-моему, ему другое вменяется, если не ошибаюсь. Там все абсолютно логично, и обращайтесь просто в правоохранительные органы, это не прерогатива администрации президента», - сказал он.
О задержании Смирнова сотрудниками полиции сообщалось в минувшую субботу. Вечером его отпустили из ОВД «Тверское» в Москве.
Смирнову вменяют повторное нарушение порядка организации или проведения митинга, за что полагается штраф до 300 тысяч рублей либо арест до 30 суток. Как написал Смирнов на своей странице в Twitter, ему вручили обязательство о явке в суд 3 февраля.
Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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