Главе Кургана Ситниковой предъявили обвинения в халатности

Главу города Кургана Елену Ситникову обвинили в халатности, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ОбвиненияМэрКурганСуд

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