Главе Кургана Ситниковой предъявили обвинения в халатности
26 декабря 202316:07
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Восьмилетний шахматист из РФ обыграл победителя шахматной Олимпиады на ЧМ
- Пьер Ришар лишился статуса амбассадора Les Papillons из-за защиты Депардье
- Самым популярными группами в караоке стали «Руки Вверх» и Лепс
- Залужный опроверг информацию о запросе на мобилизацию в ВСУ 500 тысяч человек
- Эрмитаж купил в 2023 году более 700 экспонатов на 100 млн рублей
- Главе Кургана Ситниковой предъявили обвинения в халатности
- Власти регионов РФ запретили салюты на Новый год
- Дом.РФ: Спрос на новостройки в 2024 году сократится на 20%
- Экономист предсказал стоимость яиц в Москве в 2024 году
- СМИ: Японская компания отзывает своих сотрудников с «Арктик СПГ 2»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru