Главархив столицы рассказал об истории футбола

Футбол в России является одним из самых массовых видов спорта. В связи с этим 24 октября, в день 122-летия со дня проведения первого футбольного матча, в Главархиве Москвы рассказали о связанных с историей этого вида спорта материалах. Так, начальник архивного ведомства Ярослав Онопенко, заявил, что Главархив располагает уникальными документами, снимками и видеоматериалами, а также предметами искусства из личных архивов известных москвичей. Некоторые из них посвящены истории футбола в Москве — это документы и фотографии с XX до начала XXI века.

В частности, на имеющихся в распоряжении Главархива фотографиях запечатлены ведущие футбольные клубы России: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо», а также легенды отечественного и мирового спорта — Лев Яшин, Игорь Нетто, Валентин Денисов. С этими и многими другими архивными материалами можно ознакомиться в читальном зале Главархива Москвы.