Главархив столицы рассказал об истории футбола
Футбол в России является одним из самых массовых видов спорта. В связи с этим 24 октября, в день 122-летия со дня проведения первого футбольного матча, в Главархиве Москвы рассказали о связанных с историей этого вида спорта материалах. Так, начальник архивного ведомства Ярослав Онопенко, заявил, что Главархив располагает уникальными документами, снимками и видеоматериалами, а также предметами искусства из личных архивов известных москвичей. Некоторые из них посвящены истории футбола в Москве — это документы и фотографии с XX до начала XXI века.
В частности, на имеющихся в распоряжении Главархива фотографиях запечатлены ведущие футбольные клубы России: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо», а также легенды отечественного и мирового спорта — Лев Яшин, Игорь Нетто, Валентин Денисов. С этими и многими другими архивными материалами можно ознакомиться в читальном зале Главархива Москвы.
Ранее НСН писала, что Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны. Из тени грифа «секретно» вышли материалы о работе подпольщиков в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах.
Отмечается, что с начала года рассекречено около 30 тысяч документов, раскрывающих новые исторические факты. Работы архива вызывают интерес горожан — так, в 2019 году выставочные проекты, в том числе виртуальные, посетили около семи тысяч человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Соловьев назвал «мразью» украинского депутата
- «Сильная Россия» призвала составить правила безопасности для россиян
- В Госдуме выступили за возвращение смертной казни
- В КПРФ считают, что государство не гарантирует безопасность детей
- Макгрегор подарил первую выпущенную им бутылку виски Путину