Главархив Москвы рассекретил документы о партизанском движении
Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны. Из тени грифа «секретно» вышли материалы о работе подпольщиков в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах.
Отмечается, что с начала года рассекречено около 30 тысяч документов, раскрывающих новые исторические факты. Работы архива вызывают интерес горожан — так, в 2019 году выставочные проекты, в том числе виртуальные, посетили около семи тысяч человек.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал в блоге на своём персональном сайте, что москвичи передали в Главархив около трёх тысяч писем, фотографий, документов и личных вещей фронтовиков.
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