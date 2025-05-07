Экс-«пуховый король» арестован в Оренбурге по делу о мошенничестве
Суд в Оренбурге отправил в следственный изолятор бывшего директора фабрики по производству пуховых платков Олега Гремпеля в рамках уголовного дела о мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя. Обвиняемый и его адвокаты просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, но им отказали.
Согласно материалам дела, с февраля 2023 года экс-глава компании «Фабрика Оренбургских Пуховых Платков» в одностороннем порядке перестал исполнять свои обязательства по кредитным договорам.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», средства были получены на строительство индустриального парка «Оренбургский пуховый платок». Кроме того, 69 миллионов рублей Минпромторг предоставил в качестве субсидии для погашения процентов.
Арбитражный суд Московской области в сентябре 2024 года признал Олега Гремпеля банкротом, в его отношении ввели процедуру реструктуризации долгов. Основным кредитором считается банк «Оренбург» с суммой требования до 717 миллионов рублей. После этого было арестовано имущество, связанное с бизнесменом, на сумму около 400 миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru