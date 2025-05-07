Экс-«пуховый король» арестован в Оренбурге по делу о мошенничестве

Суд в Оренбурге отправил в следственный изолятор бывшего директора фабрики по производству пуховых платков Олега Гремпеля в рамках уголовного дела о мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя. Обвиняемый и его адвокаты просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, но им отказали.

Согласно материалам дела, с февраля 2023 года экс-глава компании «Фабрика Оренбургских Пуховых Платков» в одностороннем порядке перестал исполнять свои обязательства по кредитным договорам.