Глава Заксобрания Кировской области умер от COVID-19

Глава Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин скончался от осложнений коронавирусной инфекции. Сообщение об этом опубликовано на сайте законодательного собрания.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, спикер заксобрания умер в больнице, где проходил лечение от COVID-19. Бакину было 74 года.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил соболезнования близким руководителя законодательного органа, отметив, что Бакин был самым опытным депутатом собрания, ответственным, мудрым, честным и отзывчивым человеком.

Владимир Бакин родился в селе Монастырское в Кировской области, в 1969 году окончил Кировский политехнический институт. Начав карьеру в качестве инженера, позже Бакин занимал руководящие должности в различных организациях. В Заксобрание Кировской области Бакин депутат избран в 2007 году, в 2011-ом возглавил профильный комитет по бюджету. Пост председателя областного заксобрания Бакин занимал с 2019 года.

