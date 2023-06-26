Глава Ямала устал от новостей и уехал в тундру ради информационного детокса
26 июня 202318:03
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что проведет два дня в тундре для информационного детокса. Своими планами он поделился в Telegram-канале.
Он рассказал, что в прошлом году также отдыхал вдали от цивилизации. Тундра помогает зарядиться энергией, «прикоснуться к вековой мудрости наших коренных народов» и пообщаться с местными жителями, что позволит улучшить их жизнь, отметил Артюхов.
«Более подходящего места для информационного и цифрового детокса, особенно после насыщенных рабочих выходных, не найти», - написал он.
Политик добавил, что отправится в дорогу вместе с путешественником и исследователем Богданом Булычевым.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru