Глава Ямала устал от новостей и уехал в тундру ради информационного детокса

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что проведет два дня в тундре для информационного детокса. Своими планами он поделился в Telegram-канале.

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Он рассказал, что в прошлом году также отдыхал вдали от цивилизации. Тундра помогает зарядиться энергией, «прикоснуться к вековой мудрости наших коренных народов» и пообщаться с местными жителями, что позволит улучшить их жизнь, отметил Артюхов.

«Более подходящего места для информационного и цифрового детокса, особенно после насыщенных рабочих выходных, не найти», - написал он.

Политик добавил, что отправится в дорогу вместе с путешественником и исследователем Богданом Булычевым.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Ямало-Ненецкий АОГубернаторОтдых

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