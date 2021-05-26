Глава Якутии прокомментировал ситуацию с вакцинацией в регионе

Власти Якутии выступают за массовую вакцинацию от коронавируса, а СМИ перевернули все с ног на голову, заявив об обязательных прививках. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев на пленарном заседании регионального парламента.

Он отметил, что силой заставлять прививаться никого не будут, но в регионе заинтересованы в массовой вакцинации, особенно в труднодоступных территориях.

Не обязательная, а массовая. В Якутии определились с масштабами вакцинации от COVID-19

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписала постановление об обязательной иммунизации жителей. В нём отмечалось, что в первую очередь привиться от коронавируса обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияЯкутия
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