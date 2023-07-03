Глава Якутии: На территории региона ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим ЧС ввели на территории Якутии из-за лесных пожаров, которые участились из-за сильной жары и грозы. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что всего в республике действуют 110 лесных пожаров на общей площади 61 164 га. Самая сложная обстановка, по его словам, в Усть-Майском, Оймяконском и Алданском районах.
Ранее Айсен Николаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что в Якутии впервые попытались привлечь авиатехнику к вызову осадков для профилактики природных пожаров в 2022 году. По его словам, эксперимент успешно себя зарекомендовал, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru