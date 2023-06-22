Режим ЧС введён в Туве из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введён в лесах Тувы в связи с угрозой распространения пожаров. Соответствующее постановление приняло правительств республики.

Как констатировали в республиканском главке МЧС, распространению огня способствует сухая и жаркая погода, которая установилась в регионе. По информации министерства лесного хозяйства, сейчас на территории Тувы действуют 16 очагов лесных пожаров на общей площади около полутора тысяч гектаров.

Между тем, на прошлой неделе в Туве был введён режим чрезвычайной ситуации из-за последствий паводка. Вода резко поднялась 11 июня в трех районах республики из-за обильных осадков в горах.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Западном полушарии мощные лесные пожары охватили Канаду. Дым от них накрывает даже Нью-Йорк.

