Глава ВЦИОМ: В России намерены повысить возраст молодежи

В ближайшие 10 лет возраст молодежи в России могут повысить до 38 лет. Об этом заявил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на лекции в рамках Международной выставки-форума «Россия».

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«Скорее всего планка будет расти и дальше, но не быстро. Это связано и с общей продолжительностью жизни», - пояснил он.

По словам Федорова, повышение возраста молодежи продемонстрирует, что в стране готовы наращивать меры поддержки для молодых россиян.

Ранее сообщалось, что по данным опроса ВЦИОМ порядка 80% опрошенных представителей молодежи (18-35 лет) считают, что в России есть все условия для самореализации, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Сергей Пятаков
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