Глава ВЦИОМ: В России намерены повысить возраст молодежи

«Скорее всего планка будет расти и дальше, но не быстро. Это связано и с общей продолжительностью жизни», - пояснил он.

По словам Федорова, повышение возраста молодежи продемонстрирует, что в стране готовы наращивать меры поддержки для молодых россиян.

Ранее сообщалось, что по данным опроса ВЦИОМ порядка 80% опрошенных представителей молодежи (18-35 лет) считают, что в России есть все условия для самореализации, напоминает «Радиоточка НСН».

