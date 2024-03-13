Глава ВЦИОМ: В России намерены повысить возраст молодежи
В ближайшие 10 лет возраст молодежи в России могут повысить до 38 лет. Об этом заявил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на лекции в рамках Международной выставки-форума «Россия».
«Скорее всего планка будет расти и дальше, но не быстро. Это связано и с общей продолжительностью жизни», - пояснил он.
По словам Федорова, повышение возраста молодежи продемонстрирует, что в стране готовы наращивать меры поддержки для молодых россиян.
Ранее сообщалось, что по данным опроса ВЦИОМ порядка 80% опрошенных представителей молодежи (18-35 лет) считают, что в России есть все условия для самореализации, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru