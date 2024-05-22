Глава ВЦИОМ: Цифровые технологии позволили открыть новые формы волонтерства

Он отметил, что подходы в волонтерстве меняются благодаря внедрению цифровых технологий. Так, современные технологии сделали доступными совершенно новые форматы помощи. В пример Федоров привел мобильное приложение для безопасности ребенка и контроля его геолокации «Заступник». Он напомнил, что благодаря приложению помощь ребенку, попавшему в беду, может быть оказана в течение нескольких минут.

Фадеев рассказал, что на помощь выходит волонтерская сеть родителей, которые являются пользователями приложения: скачав его, родитель соглашается откликаться на сигналы о помощи других детей. Подобный подход Фадеев назвал максимально комфортным, так как он не требует ежедневного или ежемесячного вовлечения. Он выразил уверенность, что такой механизм взаимопомощи будет с успехом масштабирован.

Ранее проект «Заступник» стал победителем премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в номинации «Социальная миссия». Проект был отмечен за вклад в развитие безопасной среды для детей. За последний год работы проекта «Заступник» оперативную помощь получили более 4500 детей. Сервис был признан лучшим приложением Рунета в 2023 году.

