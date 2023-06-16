Глава ВТБ Костин призвал торпедировать сделку по покупке доли «Яндекса»

Председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал плохой сделку по покупке доли «Яндекса» по полной стоимости и призвал ее торпедировать. Об этом сообщил ТАСС.

«Яндекс» опроверг переход контроля над компанией в руки новых инвесторов

Так, в кулуарах ПМЭФ-2023 он отметил, что считает покупку пакета «Яндекса» новыми инвесторами по рыночной цене нецелесообразной. По словам Костина, нужно провести сделку по схеме передачи под управление по аналогии с российским бизнесом финского энергетического концерна Fortum.

Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын в интервью НСН заявил, что миллиардеры из традиционного бизнеса заинтересованы в «Яндексе», так как хотят диверсифицировать свои активы и закрепиться на рынке высоких технологий. Он отмечал, что это будет не очень простая сделка, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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