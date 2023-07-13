Глава Внуково заявил о вылетах двух бизнес-джетов во время мятежа Пригожина
Cовладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев в интервью РБК заявил, что информация о большом количестве вылетов чиновников и предпринимателей из Москвы во время мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не соответствует действительности.
По его словам, 24 июня из аэропорта Внуково экстренно вылетели только два бизнес-джета, при этом оба рейса были внутренними.
«Специально запросил статистику, сколько рейсов было заказано... именно экстренно 24 июня... Оказалось, что таких рейсов было два», — сказал Ванцев.
Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» правоохранители опечатали самолёт и вертолёт, которыми пользовался Евгений Пригожин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жительницу Тюмени отправили в СИЗО за избиение сына в прямом эфире
- Замглавы Минцифры Паршин был задержан по подозрению в коррупции
- Украина вышла из соглашения с Россией о совместном контроле на госгранице
- Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей
- Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель
- Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября
- Путин назвал перевод экономики России на новую модель управления принципиальной задачей
- Путин заявил, что Россия будет идти вперед собственным путем
- Внешний долг России сократился до рекордного уровня
- Глава Внуково заявил о вылетах двух бизнес-джетов во время мятежа Пригожина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru