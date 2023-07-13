Глава Внуково заявил о вылетах двух бизнес-джетов во время мятежа Пригожина

По его словам, 24 июня из аэропорта Внуково экстренно вылетели только два бизнес-джета, при этом оба рейса были внутренними.

«Специально запросил статистику, сколько рейсов было заказано... именно экстренно 24 июня... Оказалось, что таких рейсов было два», — сказал Ванцев.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» правоохранители опечатали самолёт и вертолёт, которыми пользовался Евгений Пригожин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

