Глава Внуково заявил о вылетах двух бизнес-джетов во время мятежа Пригожина

Cовладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев в интервью РБК заявил, что информация о большом количестве вылетов чиновников и предпринимателей из Москвы во время мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не соответствует действительности.

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По его словам, 24 июня из аэропорта Внуково экстренно вылетели только два бизнес-джета, при этом оба рейса были внутренними.

«Специально запросил статистику, сколько рейсов было заказано... именно экстренно 24 июня... Оказалось, что таких рейсов было два», — сказал Ванцев.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» правоохранители опечатали самолёт и вертолёт, которыми пользовался Евгений Пригожин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евгений ПригожинСамолётВнуково Аэропорт

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