Глава «Ветеранов России» предложил отменить шоу в честь празднования дня рождения «Муз-ТВ»
«Ветераны России» предложили отменить шоу в честь празднования 25-летия телеканала «Муз-ТВ», которое должно было проходить в Государственном Кремлевском дворце. Письмо с соответствующей просьбой Глава общероссийского общественного движения Ильдар Резяпов направил в администрацию президента РФ, сообщает NEWS.ru.
Резяпов предположил, что подтверждение проведения мероприятия произошло еще до назначения штрафа руководству телеканала. Он попросил учесть факт виновности канала в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних, а также сложную ситуацию с COVID-19 в стране. В организации напомнили, что в противном случае данное мероприятие могут посетить и зрители, недостригшие 18 лет.
Ранее столичный Басманный суд оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных отношений среди детей, назначив его руководству штраф в размере одного миллиона рублей.
Представители движения «Ветераны России» высказали недовольство приговором в отношении телеканала, заявив, что такая сумма незначительна для его руководства и предложили назначить ему максимальное наказание по этой статье - приостановить деятельность издания на 90 суток.
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