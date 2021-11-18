Глава «Ветеранов России» предложил отменить шоу в честь празднования дня рождения «Муз-ТВ»

«Ветераны России» предложили отменить шоу в честь празднования 25-летия телеканала «Муз-ТВ», которое должно было проходить в Государственном Кремлевском дворце. Письмо с соответствующей просьбой Глава общероссийского общественного движения Ильдар Резяпов направил в администрацию президента РФ, сообщает NEWS.ru.

Резяпов предположил, что подтверждение проведения мероприятия произошло еще до назначения штрафа руководству телеканала. Он попросил учесть факт виновности канала в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних, а также сложную ситуацию с COVID-19 в стране. В организации напомнили, что в противном случае данное мероприятие могут посетить и зрители, недостригшие 18 лет.