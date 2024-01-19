Глава узбекского землячества отказался признавать вину в возбуждении вражды
Глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов отказался признавать вину в возбуждении ненависти или вражды, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.
В сообщении говорится, что по уголовному делу было назначено проведения ряда судебных экспертиз, устанавливаются причастные к преступлению лица.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал Баратова по статье о возбуждении ненависти или вражды, основанием для дела стал пост об участниках спецоперации.
Отмечается, что главы узбекских национально-культурных организаций РФ осудили слова руководителя организации «Ватандош», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru