Глава узбекского землячества отказался признавать вину в возбуждении вражды

Глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов отказался признавать вину в возбуждении ненависти или вражды, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

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В сообщении говорится, что по уголовному делу было назначено проведения ряда судебных экспертиз, устанавливаются причастные к преступлению лица.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал Баратова по статье о возбуждении ненависти или вражды, основанием для дела стал пост об участниках спецоперации.

Отмечается, что главы узбекских национально-культурных организаций РФ осудили слова руководителя организации «Ватандош», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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