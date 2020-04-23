Глава УВД метро Москвы самоизолировался в своём кабинете

Начальник Управления внутренних дел на метрополитене Москвы Шамиль Сибанов не покидает рабочее место более недели. Он был вынужден самоизолироваться прямо в своём кабинете, предположительно, в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что тест полковника Сибанова на СOVID-19 показал положительный результат.

По данным источника агентства, высокопоставленный полицейский отказался от поездок домой. Все подчиненные заходят к нему в кабинет в медицинских масках и перчатках. Причём информатор не стал уточнять, связано ли это с возможным заражением коронавирусом.



