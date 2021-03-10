Глава алтайского Минздрава попался на взятках на 4,6 млн рублей

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко стал обвиняемым по нескольким уголовным делам о взяточничестве на общую сумму 4,6 миллиона рублей. Об этом информирует Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Ещё одним фигурантом этих дел стал помощник министра Рустам Туюнчеков. Согласно версии следствия, оба они неоднократно получали крупные суммы денег от руководителей трех коммерческих организаций. Взятки бизнесмены давали за заключение государственных контрактов, а также за общее покровительство и обеспечение их победы в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики.

Глава Минздрава и его помощник задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. По уголовное преследование попали и трое взяткодателей. Пресс-секретарь главы Алтая Олега Хорохордина заявил ТАСС, что факт задержания министра не скажется на работе регионального ведомства.

Как отмечает Ura.ru, Сергей Коваленко возглавляет алтайское министерство здравоохранения с ноября 2019 года. Ранее он занимал должность замглавы ведомства.

