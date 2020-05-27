Глава Удмуртии Бречалов подтвердил заражение COVID-19
Руководитель Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом нового типа. Информацию об этом обнародовал оперативный штаб республики. Там подтвердили, что результаты теста на COVID-19 показали наличие инфекции в организме губернатора.
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Александр Бречалов раскрыл некоторые детали. В частности, он уточнил, что госпитализация ему не требуется, заболевание протекает в нетяжёлой форме.
Как отмечает Утро.ру, ранее в прямом эфире в сети глава региона предположил, что заразился не ранее 21 мая. Сейчас губернатор перешёл в режим самоизоляции. По данным пресс-службы администрации Удмуртии, Александр Бречалов чувствует себя относительно хорошо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru