Глава Тюменской гордумы объяснила, почему женщины выбирают мужские профессии
В современном мире для женщины важно иметь выбор любой профессии для равенства и развития общества. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.
По её словам, современные технологии облегчают выполнение различных задач, в связи с чем женщины «стали чаще выбирать мужские профессии», параллельно «гендерные стереотипы» стали уходить на второй план.
Комментируя мнение экспертов, что работа женщин на мужских должностях связана с дефицитом кадров, Иванова указала, что «доля правды в этом есть».
«Если это так, то, конечно, дефицит кадров вынуждает работодателей расширять критерии найма, включая женщин на мужские вакансии», - заключила она.
Ранее Минтруд РФ предложил сократить список работ, запрещённых для женщин, исключив из него, в том числе, «работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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