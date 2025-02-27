Глава Тюменской гордумы объяснила, почему женщины выбирают мужские профессии

По её словам, современные технологии облегчают выполнение различных задач, в связи с чем женщины «стали чаще выбирать мужские профессии», параллельно «гендерные стереотипы» стали уходить на второй план.

Комментируя мнение экспертов, что работа женщин на мужских должностях связана с дефицитом кадров, Иванова указала, что «доля правды в этом есть».

«Если это так, то, конечно, дефицит кадров вынуждает работодателей расширять критерии найма, включая женщин на мужские вакансии», - заключила она.

Ранее Минтруд РФ предложил сократить список работ, запрещённых для женщин, исключив из него, в том числе, «работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

