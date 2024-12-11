Глава ЦОДД: На дорогах Москвы больше не будет муляжей дорожных камер

Почти половины камер, обозначенных в навигаторах, нет на дорогах: «это либо фейки, либо муляжи, либо вообще неизвестно что», пишет «Российская газета». Так, в реестре ГИБДД указано 50 260 мест установки камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, при этом в МВД заявляли о 29,8 тысячи действующих таких комплексов. Национальный автомобильный союз попросил МВД подсчитать камеры на дорогах и опубликовать точные места их установки.

Муляжи дорожных камер не улучшают ситуацию с безопасностью на дорогах, фиксировать нарушения нужно с помощью регистраторов водителей, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль «Радиоточке НСН».

