Глава ЦОДД: На дорогах Москвы больше не будет муляжей дорожных камер
Москва отказывается от муляжей дорожных камер, их заменят на обычные рабочие, сообщил глава столичного ЦОДД Михаил Кизлык.
По его словам, муляж требует практически столько же затрат, так как в любом случае требуется расход электричества. При этом только рабочая камера может помочь анализировать ситуацию на дороге, искать преступников и так далее, передает «Коммерсант».
Почти половины камер, обозначенных в навигаторах, нет на дорогах: «это либо фейки, либо муляжи, либо вообще неизвестно что», пишет «Российская газета». Так, в реестре ГИБДД указано 50 260 мест установки камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, при этом в МВД заявляли о 29,8 тысячи действующих таких комплексов. Национальный автомобильный союз попросил МВД подсчитать камеры на дорогах и опубликовать точные места их установки.
Муляжи дорожных камер не улучшают ситуацию с безопасностью на дорогах, фиксировать нарушения нужно с помощью регистраторов водителей, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru