Глава ЦИК пообещал, что бумажное голосование останется еще надолго

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила об отсутствии планов об отмене бумажных бюллетеней на выборах. Такой способ голосования останется в России основным еще долго, заявила она на заседании ЦИК. Памфилова назвала «спекуляцией» утверждения о введении тотально электронного голосования взамен традиционного бумажного.

Так она прокомментировала принятие Госдумой 1 апреля в первом чтении поправок о возможности проведения исключительно электронных выборов без бумажных бюллетеней по примеру избрания Мосгордумы в 2024 году. Памфилова напомнила, что при этом Москва в интересах избирателей предоставила им возможность проголосовать бумажными бюллетенями.