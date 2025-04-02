Глава ЦИК пообещал, что бумажное голосование останется еще надолго

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила об отсутствии планов об отмене бумажных бюллетеней на выборах. Такой способ голосования останется в России основным еще долго, заявила она на заседании ЦИК. Памфилова назвала «спекуляцией» утверждения о введении тотально электронного голосования взамен традиционного бумажного.

Так она прокомментировала принятие Госдумой 1 апреля в первом чтении поправок о возможности проведения исключительно электронных выборов без бумажных бюллетеней по примеру избрания Мосгордумы в 2024 году. Памфилова напомнила, что при этом Москва в интересах избирателей предоставила им возможность проголосовать бумажными бюллетенями.

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Однако член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин обратил внимание, что пример Москвы свидетельствует от том, что голосование бумажными бюллетенями превращается в исключение из правила - чтобы их получить приходится прилагать гигантские усилия. По его словам, такая идеология заложена в некоторые нормы законопроекта.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Памфилова также выразила сожаление, что некоторые депутаты не различают дистанционное электронное голосование (то есть онлайн формат) и электронное голосование, которое проводится на специальных терминалах непосредственно на избирательном участке.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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