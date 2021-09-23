Глава Центра Чумакова: модернизация сделает «КовиВак» доступнее
После модернизации производства вакцина от коронавируса «КовиВак» станет доступнее, заявил гендиректор научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов. Как передает РИА Новости, модернизация позволит нарастить производственные мощности в 2-2,5 раза.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что выпуск вакцины «КовиВак» приостановлен. Сообщалось, что массовое производство препарата отложено на несколько месяцев.
Ожидается, что как минимум до следующей весны 95% отечественного рынка вакцин от COVID-19 будут занимать препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».
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