Глава Татарстана вручил орден 15-летнему сыну Кадырова Адаму

Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил республиканский орден «Дуслык» 15-летнему сыну руководителя Чечни Рамзана Кадырова Адаму. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

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«Безусловно, данная высокая награда является очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов дорогого племянника Адама Рамзановича», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Делимханов опубликовал фото Адама с орденом. Вместе с ним находятся Кадыров и Минниханов.

Ранее глава Татарстана извинился за слова депутата Азата Хамаева, который раскритиковал присвоение Адаму звания Герой Чечни. Минниханов заявил, что слова парламентария являются его личным мнением и не отражают позицию мусульман республики.

Рамзан Кадыров 25 сентября в своем Telegram-канале опубликовал видео с избиением Адамом сжегшего Коран волгоградца Никиты Журавеля. Политик одобрил поступок сына, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Адама Делимханова
ТЕГИ:Рамзан КадыровТатарстанРустам Минниханов

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