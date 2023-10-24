Глава Татарстана вручил орден 15-летнему сыну Кадырова Адаму
Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил республиканский орден «Дуслык» 15-летнему сыну руководителя Чечни Рамзана Кадырова Адаму. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.
«Безусловно, данная высокая награда является очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов дорогого племянника Адама Рамзановича», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Делимханов опубликовал фото Адама с орденом. Вместе с ним находятся Кадыров и Минниханов.
Ранее глава Татарстана извинился за слова депутата Азата Хамаева, который раскритиковал присвоение Адаму звания Герой Чечни. Минниханов заявил, что слова парламентария являются его личным мнением и не отражают позицию мусульман республики.
Рамзан Кадыров 25 сентября в своем Telegram-канале опубликовал видео с избиением Адамом сжегшего Коран волгоградца Никиты Журавеля. Политик одобрил поступок сына, напоминает «Радиоточка НСН».
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