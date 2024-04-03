Глава Татарстана призвал предприятия самостоятельно защищаться от атак БПЛА
Руководители предприятий и муниципалитетов должны сами защитить себя от угрозы атаки беспилотников, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании энергетического форума.
«Все, что мы говорили, что у нас будут проблемы, - свершилось. Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя», - цитирует главу республики РИА Новости.
Минниханов призвал руководство каждого города и муниципалитета обратить самое серьезное внимание на вопросы безопасности.
Во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. По последним данным, пострадали 14 студентов учебного заведения «Алабуга Политех», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru