Глава Татарстана призвал предприятия самостоятельно защищаться от атак БПЛА

«Все, что мы говорили, что у нас будут проблемы, - свершилось. Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя», - цитирует главу республики РИА Новости.

Минниханов призвал руководство каждого города и муниципалитета обратить самое серьезное внимание на вопросы безопасности.

Во вторник беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. По последним данным, пострадали 14 студентов учебного заведения «Алабуга Политех», напоминает «Радиоточка НСН».

