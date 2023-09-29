Глава СЖР: Союз журналистов России не будет принимать в свой состав блогеров
Союз журналистов России не будет принимать в свой состав блогеров, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, передает РИА Новости. Так он ответил на новость о том, что блогеров будут принимать в СЖ Санкт-Петербурга.
Он уточнил, что в союз вступают по-прежнему только сотрудники официально зарегистрированных СМИ. Также Соловьев отметил, что блогеры пишут «что угодно, не проверяя факты», поэтому считать их журналистами нельзя.
Ранее президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в пресс-центре НСН выразила мнение, что существующие на сегодняшний день Общероссийские классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД) описывают деятельность, которой занимаются блогеры. Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов также усомнился в целесообразности введения ОКВЭДов для блогеров. До этого подобные обсуждения появились на фоне ряда «налоговых» дел популярных блогеров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru