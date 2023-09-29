Глава СЖР: Союз журналистов России не будет принимать в свой состав блогеров

Союз журналистов России не будет принимать в свой состав блогеров, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, передает РИА Новости. Так он ответил на новость о том, что блогеров будут принимать в СЖ Санкт-Петербурга.

Он уточнил, что в союз вступают по-прежнему только сотрудники официально зарегистрированных СМИ. Также Соловьев отметил, что блогеры пишут «что угодно, не проверяя факты», поэтому считать их журналистами нельзя.