Глава СЖР Соловьев ждет, что новый «Крокодил» опять будет клеймить врагов народа
В России предложили возродить советский сатирический журнал «Крокодил», рассказал в беседе с «Газетой.Ru» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
«Крокодил» появился в августе 1922 года. В 30-х годах он был единственным изданием в стране, которому разрешили отмечать недостатки советского строя. «Крокодил» разоблачал пьяниц, бюрократов, «врагов народа» и любых несогласных с советской властью.
По словам Соловьева, предположил, что темы карикатур в новой версии «Крокодила» останутся такими же, как и в СССР. Он также поделился, что разговор о возобновлении печати «Крокодила» состоялся на выставке карикатуры на форуме «Вся Россия — 2023».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru