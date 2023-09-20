Глава СЖР Соловьев ждет, что новый «Крокодил» опять будет клеймить врагов народа

«Крокодил» появился в августе 1922 года. В 30-х годах он был единственным изданием в стране, которому разрешили отмечать недостатки советского строя. «Крокодил» разоблачал пьяниц, бюрократов, «врагов народа» и любых несогласных с советской властью.

По словам Соловьева, предположил, что темы карикатур в новой версии «Крокодила» останутся такими же, как и в СССР. Он также поделился, что разговор о возобновлении печати «Крокодила» состоялся на выставке карикатуры на форуме «Вся Россия — 2023».

Ранее компания «Централ Партнершип» опубликовала на своём YouTube-канале трейлер сказочного фильма-приключения «Бременские музыканты» режиссёра Алексея Нужного, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

