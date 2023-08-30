Опубликован первый трейлер двух частей фильма «Гардемарины 1787»

Режиссёром проекта стала Светлана Дружинина, снявшая и все предыдущие фильмы саги. В продолжении рассказывается об одном из эпизодов русско-турецкой войны, а именно о сражении на Кинбурнской косе в 1787 году. Победу в этой схватке одержал русский полководец, генерал Александр Суворов. Кроме самих гардемаринов участниками событий станут их дети.

«Романтики-гардемарины, полюбившиеся зрителям в прошлом веке, прошли сложный путь познаний в фильмах «Виват, гардемарины» и «Гардемарины-3», но не растеряли свои лучшие качества: настойчивость, упорство, решительность и уверенность в победе!» - заявила Светлана Дружинина.

В фильмах сыграли Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Кристина Орбакайте, Фёдор Добронравов, Роман Мадянов, Всеволод Шиловский, Анастасия Макеева, Александр Панкратов-Черный и другие. Многих наверняка порадует возвращение кавалера де Брильи в исполнении Михаила Боярского, который был убит во второй части саги, но в продолжении воскрес.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что продолжение состоит из двух частей: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», которые выйдут на экраны 5 октября и 16 ноября, соответственно.

