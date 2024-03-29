Глава СЖР назвал запрет программ Соловьева в Армении нарушением свободы слова

Решение Армении запретить в республике трансляцию авторских программ телеведущего Владимира Соловьева — нарушение свободы слова, считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

В Армении заблокировали трансляцию программ Владимира Соловьева

Ранее стало известно, что на территории Армении запретили трансляцию передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Как отметил глава СЖР, власти республики уже предпринимали попытки прекратить вещание российских телеканалов и радиостанций. При этом Соловьев указал, что в Армении значительная часть населения знает русский язык и привыкла смотреть и слушать российские передачи.

«Поэтому запреты даже отдельных программ будут реальным нарушением декларированной свободы слова и свободы распространения информации», — подчеркнул Владимир Соловьев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТелевидениеАрменияВладимир СоловьевСоюз Журналистов России

Горячие новости

Все новости

партнеры