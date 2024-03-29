Глава СЖР назвал запрет программ Соловьева в Армении нарушением свободы слова

Ранее стало известно, что на территории Армении запретили трансляцию передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Как отметил глава СЖР, власти республики уже предпринимали попытки прекратить вещание российских телеканалов и радиостанций. При этом Соловьев указал, что в Армении значительная часть населения знает русский язык и привыкла смотреть и слушать российские передачи.

«Поэтому запреты даже отдельных программ будут реальным нарушением декларированной свободы слова и свободы распространения информации», — подчеркнул Владимир Соловьев.

