Глава СЖР назвал запрет программ Соловьева в Армении нарушением свободы слова
Решение Армении запретить в республике трансляцию авторских программ телеведущего Владимира Соловьева — нарушение свободы слова, считает глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.
Ранее стало известно, что на территории Армении запретили трансляцию передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Как отметил глава СЖР, власти республики уже предпринимали попытки прекратить вещание российских телеканалов и радиостанций. При этом Соловьев указал, что в Армении значительная часть населения знает русский язык и привыкла смотреть и слушать российские передачи.
«Поэтому запреты даже отдельных программ будут реальным нарушением декларированной свободы слова и свободы распространения информации», — подчеркнул Владимир Соловьев.
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