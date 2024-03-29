В Армении заблокировали трансляцию программ Владимира Соловьева

Трансляцию авторских передач российского телеведущего Владимира Соловьева «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» запретили на территории Армении. Об этом сообщил в соцсетях замминистра высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян.

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Отмечается, что решение было принято «Армянской сетью телерадиовещания» из-за зафиксированных «постоянных нарушений».

Программы Владимира Соловьева транслировались в мультиплексе канала «РТР-Планета».

Ранее министерство высокотехнологичной промышленности Армении сообщило, что намерено сделать партнерам из РФ новые предложения по вещанию российских телеканалов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Владимир СоловьевТелевидениеАрмения

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