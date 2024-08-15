«Это был силовой захват»: Разведчики Дульцевы рассказали подробности своего ареста

По признанию Артема Дульцева, операция по аресту была больше похожа на силовой захват.

«Ворвались с двух сторон. Одна группа в дверь, вторая разбила стекло и проникла в квартиру. Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то важным делом, возьмут с поличным. Возможно, думали, что мы ведем какой-то сеанс. Ничего такого. Я работал за компьютером», - признался Дульцев.

Супруга Анна допустила, что время захвата было выбрано специальное время, а решение об аресте принимали первые лица Словении.

«Обычно они [дети] уходили в школу к 8:30, а в этот день отправились туда к 7:30. К нам пришли к 9:00. Полагаю, для захвата выбрали точно назначенное время. Решение о нашем аресте было принято не только спецслужбами, оно стало решением политического руководства страны. Конечно, с подсказки англосаксов. Англичане в подобных случаях ведут себя очень активно», - сказала Дульцева, отметив особую жестокость британцев против нелегальной разведки.

Дети разведчиков Дульцевых узнали о том, что они русские только по прилету в Россию. По признанию Анны, дочь София расплакалась, узнав об этом, в то время как сын Артем отнесся к этой новости спокойно.

